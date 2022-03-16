Песков заявил о беспрецедентном давлении США на другие страны

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Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на разные страны в контексте текущей ситуации вокруг Украины, однако не все поддаются его воле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Соединенные Штаты в эти дни оказывают беспрецедентное давление на многие страны мира. Подавляющее большинство стран сгибаются под этим давлением, но также есть и страны, которые не сгибаются и занимают свою суверенную позицию", – сказал он.
По словам Пескова, эти государства открыто транслируют собственное сбалансированное мнение и заявляют о неприемлемости давления.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пытаются оказывать давление на страны, которые взаимодействуют с Россией. В частности, речь идет о Китае, Индии, Египте и Турции. По его словам, почти все страны Евросоюза уже легли под США из-за готовности принимать насаждаемый миропорядок в любом виде.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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