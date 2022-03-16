В Кремле назвали компромиссом демилитаризацию Украины по примеру Швеции

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В Кремле допустили обсуждение идеи создания на Украине демилитаризированной системы с собственной армией по примеру Швеции или Австрии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, данная идея может стать компромиссом на переговорах.

"Это вариант, который действительно сейчас обсуждается", – подтвердил Песков.

Ранее глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что украинская сторона предлагает создать австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства. Он также уточнил, что тема денацификации Украины остается в повестке переговоров.

До этого российский дипломат заявил, что Россия намерена достичь с Украиной договоренности на поколения. Он отметил, что основа для этого создается в ходе нынешних переговоров.

В свою очередь, член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. По словам президента Украины Владимира Зеленского, позиции Москвы и Киева на данный момент звучат реалистичнее.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.