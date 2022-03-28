ЦБ рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рублевую

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ЦБ РФ рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по заявлению заемщиков. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"По заявлениям заемщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года, рекомендуется проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года", – говорится в заявлении.

В Банке России отдельно указали, что пересчет обязательств по ипотеке не должен ухудшать кредитную историю заемщика.

Ранее в Центробанке объяснили, что клиенты российских банков из числа физлиц до 9 сентября текущего года смогут снять проценты по валютным вкладам только в рублях.