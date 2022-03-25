Российские банки будут предлагать ипотеку с возможностью снижения ставки – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Крупные российские банки планируют адаптировать программы ипотечного кредитования к условиям высоких ставок на рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей банковской сферы.
"После подъема ставки ЦБ до рекордных 20% такие проценты по нельготным ипотечным ссудам в банках стали фактически заградительными: на 24 марта средневзвешенная ставка по кредитам на покупку готового жилья и квартир в новостройках составляла около 21%", – приводятся в материале данные Frank RG.
Уточняется, что в договорах некоторых банков уже есть пункты, позволяющие заемщикам в дальнейшем сократить объем платежей по взятой ипотеке.
Так, представитель банка "Зенит" сообщил изданию, что с 25 марта в новых ипотечных договорах прописывается пункт о сокращении процентной ставки для заемщика. Однако условием является то, что действующая для клиента ставка по кредиту должна более чем на 1 процентный пункт превышать ставки по программе рефинансирования.
Представитель ВТБ также рассказал, что кредитная организация может предложить заемщикам уменьшить объем платежей по взятой ипотеке.
"Для клиентов, которые сегодня оформляют жилищные кредиты по ставке выше 20%, ВТБ предложит вариант ее снижения, причем по упрощенной схеме", – отметил он.
В свою очередь, в Газпромбанке сообщили, что кредитная организация в целом не меняла стратегию продаж рыночной ипотеки, но ее клиенты давно могут воспользоваться услугой по изменению ставки по действующим ипотечным займам.
Ранее правительство предложило повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12% и увеличить максимальный размер кредита. С этим согласился Владимир Путин.
28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ уверены, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.
После этого Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%. При этом ставки по программе государственной поддержки остались в рамках текущего уровня.
В ВТБ заявили, что отключение банка от системы SWIFT не отразится на обслуживании клиентов
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