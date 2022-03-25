Бочкарев: сохранение льготной ипотеки поддержит строительную отрасль и спрос на жилье

14:30
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сохранение программы льготной ипотеки позволит поддержать строительную отрасль, а также даст людям возможность приобрести жилье на адекватных условиях. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Сохранение программы льготной ипотеки в меняющихся экономических условиях – очень важный шаг, который поддержит строительную отрасль и застройщиков, не дав упасть спросу на жилье, а самое главное – даст жителям возможность не откладывать и не пересматривать свои планы на покупку жилья в новостройках", – заметил он.
По словам заммэра, несмотря на рост процентной ставки, сегодня программа фактически расширяется. При ключевой ставке 9,5% льготный жилищный кредит можно было взять под 7% годовых, с ростом ставки ЦБ до 20% этот показатель увеличится на 5% – до 12%. Кроме того, увеличится и лимит ипотеки с 3 до 12 миллионов рублей.
Глава столичного Стройкомплекса подчеркнул, что льготная ипотека подтвердила свою эффективность в период экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса. Тогда десятки тысяч горожан смогли улучшить свои жилищные условия, а строительные компании благодаря программе не остановили реализацию своих проектов.
"В текущих условиях льготная ипотека также станет эффективной мерой экономический поддержки", – заключил Бочкарев.
Ранее правительство предложило повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12% и увеличить максимальный размер кредита. С этим согласился Владимир Путин.
Путин утвердил новые параметры для льготной ипотеки
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