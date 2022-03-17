Собянин рассказал о первоочередных решениях по поддержке строительной отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти и правительство РФ прорабатывают меры поддержки строительной отрасли Москвы, которые позволят улучшить финансовое положение застройщиков. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

По словам мэра, в настоящее время городской строительный комплекс находится в хорошем состоянии: в столице нет проблем с долгостроем, решено большинство вопросов с дольщиками. Собянин отметил, что объемы строительства бьют рекордные показатели 50–70-х годов XX века. Так, в 2021 году было введено около 8 миллионов квадратных метров жилья и 8 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости, продолжается реорганизация промзон и осуществление Адресной инвестиционной программы.



Сергей Собянин мэр Москвы Стройка – важнейшее направление для экономики и социального развития города. Остановить ее просто, восстановить – гораздо сложнее. Более того, заказы строителей дают огромный мультипликативный эффект в экономике страны в целом. Поэтому вместе с правительством Российской Федерации мы сейчас разрабатываем комплекс мер по поддержке жилищного строительства, ипотеки и всей строительной отрасли Москвы.

Градоначальник уточнил, что для обеспечения подушки безопасности для подрядчиков в условиях роста стоимости стройматериалов планируется сохранить текущие объемы Адресной инвестиционной программы. При этом максимальный размер авансовых платежей по городскому заказу будет увеличен до 70%.

"В случае необходимости будем оперативно пересматривать контракты, исходя из реальной стоимости материалов и работ", – отметил мэр.

Кроме того, ставки арендной платы за земельные участки, предоставленные для целей строительства, будут заморожены на один год. Также застройщикам предоставят беспроцентную отсрочку на 6 месяцев по арендным платежам и плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка за II квартал текущего года.

"В случае строительства новых промышленных предприятий арендная плата за земельные участки будет снижена до 1 рубля в год", – сообщил Собянин.

Плата за предоставление рассрочки по внесению земельных платежей, которая рассчитывается в соответствии с ключевой ставкой ЦБ, будет снижена с 20–23 до 9,5%. Помимо этого, мэр пообещал обеспечить снижение стоимости банковских гарантий.

"В частности, собственники, меняющие вид разрешенного использования земельных участков для строительства, смогут дать личное поручительство об исполнении принятых обязательств. В этом случае срок предоставления банковской гарантии будет перенесен на 6 месяцев", – пояснил градоначальник.

Также, по словам Собянина, застройщик не будет подвергаться штрафам за незначительные нарушения сроков строительства, если он добросовестно исполняет свои обязательства. Кроме того, столичные власти сконцентрируются на импортозамещении, чтобы обеспечить застройщиков новыми поставщиками.

"Чтобы упростить эту задачу, Москомэкспертиза будет максимально оперативно согласовывать изменения проектной документации, связанные с применением альтернативных материалов и технических решений", – написал Собянин.

Он отметил, что правительство Москвы совместно с федеральным кабмином прорабатывает расширение программы льготной ипотеки, а также работает над созданием новой программы субсидирования процентных ставок по кредитам строительных компаний. Собянин выразил уверенность, что столичный строительный комплекс адаптируется к новым условиям.



Сергей Собянин мэр Москвы Будем смотреть, как развивается ситуация, если потребуется, примем дополнительные меры по поддержке строителей – важнейшей отрасли, от которой зависит будущее Москвы.

Ранее Собянин заявил, что строительство столичного метро и дорог не будет прекращено в условиях санкций. Кроме того, власти города намерены поддерживать строительство социальных объектов.

