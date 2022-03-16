Останавливать строительство метро и дорог в Москве не планируется – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство столичного метро и дорог не будет прекращено. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе совещания у Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

"В частности, в Москве мы не останавливаем строительство метрополитена, закупку транспорта, работу <...> по реконструкции пригородного сообщения и строительство центральных диаметров, а также строительство дорог", – отметил столичный мэр.

Градоначальник также подчеркнул, что не прекращается и строительство социальных объектов.

"Все эти программы будут до последнего реализовываться", – заключил мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин повысил уровень авансовых платежей по государственным контрактам в строительстве до 70%. Предполагается, что данное решение повысит финансовую устойчивость подрядчиков и поспособствует стабильной реализации программ развития транспортной и социальной инфраструктуры столицы в условиях санкций.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

