Собянин повысил уровень авансовых платежей по госконтрактам в строительстве до 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московское правительство приняло решение повысить с 50 до 70% максимальный размер авансовых платежей при заключении госконтрактов в сфере строительства. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

При этом размер авансовых платежей не должен превышать сумму принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет бюджетных средств Москвы в текущем финансовом году.

Предполагается, что данное решение повысит финансовую устойчивость подрядчиков и поспособствует стабильной реализации программ развития транспортной и социальной инфраструктуры столицы в условиях санкций.

Решение о повышении размера авансовых платежей было принято на основании обращений представителей бизнес-сообщества и является частью пакета первоочередных мер по стабилизации экономики Москвы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичная строительная отрасль независима от внешнего рынка и обладает значительным запасом прочности. По его словам, стройки в Москве продолжают работать штатно.

Собянин пояснил, что строители метро обеспечены всем необходимым, благодаря чему строительство радиальных линий и Большой кольцевой линии продолжается.

