Собянин повысил уровень авансовых платежей по госконтрактам в строительстве до 70%

15:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московское правительство приняло решение повысить с 50 до 70% максимальный размер авансовых платежей при заключении госконтрактов в сфере строительства. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
При этом размер авансовых платежей не должен превышать сумму принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет бюджетных средств Москвы в текущем финансовом году.
Предполагается, что данное решение повысит финансовую устойчивость подрядчиков и поспособствует стабильной реализации программ развития транспортной и социальной инфраструктуры столицы в условиях санкций.
Решение о повышении размера авансовых платежей было принято на основании обращений представителей бизнес-сообщества и является частью пакета первоочередных мер по стабилизации экономики Москвы.
Ранее Сергей Собянин заявил, что столичная строительная отрасль независима от внешнего рынка и обладает значительным запасом прочности. По его словам, стройки в Москве продолжают работать штатно.
Собянин пояснил, что строители метро обеспечены всем необходимым, благодаря чему строительство радиальных линий и Большой кольцевой линии продолжается.
Столичная строительная отрасль на 95% независима от внешнего рынка – Собянин
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