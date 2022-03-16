Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

мэр Москвы

10:55

Собянин расширил программу поддержки малого и среднего бизнеса

мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин увеличил до 50% компенсацию стоимости оборудования для высокотехнологичных проектов.

Отмечается, что программа софинансирования расходов на покупку оборудования направлена на поддержку участников столичного инновационного кластера, осуществляющих проекты в области науки, промышленности и информационных технологий.

Так, при покупке оборудования за счет собственных средств или лизинге оборудования появится возможность получить компенсацию из городского бюджета до 50% для российского оборудования и до 35% для зарубежного.

Кроме того, благодаря программе можно компенсировать процентную ставку по кредитам на оборотные средства в пределах ключевой ставки ЦБ РФ.

Подать заявку на грант можно на сайте Московского инновационного кластера. Для этого может понадобиться договор купли-продажи, документ бухгалтерского учета и платежные поручения. При этом по сравнению с действовавшими ранее документами их порядок сокращен с 11 до трех.

Ранее столичный мэр рассказал и о других мерах, которые позволят стабилизировать работу бизнеса в условиях неопределенности. Собянин отметил, что городские власти планируют предоставить пострадавшим предприятиям отсрочку по оплате арендных платежей за имущество до полугода.

В планах также установка моратория на повышение арендных ставок на земельные участки и объекты нежилого фонда, сокращение срока получения постоянных и упрощение порядка получения временных пропусков на въезд грузового транспорта.

Собянин расширил программу поддержки малого и среднего бизнеса

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать