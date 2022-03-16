10:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин увеличил до 50% компенсацию стоимости оборудования для высокотехнологичных проектов.
Отмечается, что программа софинансирования расходов на покупку оборудования направлена на поддержку участников столичного инновационного кластера, осуществляющих проекты в области науки, промышленности и информационных технологий.
Так, при покупке оборудования за счет собственных средств или лизинге оборудования появится возможность получить компенсацию из городского бюджета до 50% для российского оборудования и до 35% для зарубежного.
Кроме того, благодаря программе можно компенсировать процентную ставку по кредитам на оборотные средства в пределах ключевой ставки ЦБ РФ.
Подать заявку на грант можно на сайте Московского инновационного кластера. Для этого может понадобиться договор купли-продажи, документ бухгалтерского учета и платежные поручения. При этом по сравнению с действовавшими ранее документами их порядок сокращен с 11 до трех.
Ранее столичный мэр рассказал и о других мерах, которые позволят стабилизировать работу бизнеса в условиях неопределенности. Собянин отметил, что городские власти планируют предоставить пострадавшим предприятиям отсрочку по оплате арендных платежей за имущество до полугода.
В планах также установка моратория на повышение арендных ставок на земельные участки и объекты нежилого фонда, сокращение срока получения постоянных и упрощение порядка получения временных пропусков на въезд грузового транспорта.
Собянин расширил программу поддержки малого и среднего бизнеса
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