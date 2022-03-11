Эксперт считает, что система мер поддержки экономики удержит Москву на высоком уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Меры поддержки граждан и бизнеса Москвы, предложенные властями, позволят удержать экономику города на высоком уровне. Об этом заявил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.
Оперативный штаб "Единой России" и Московской торгово-промышленной палаты по поддержке экономики столицы создан решением президиума регионального политсовета 11 марта. В его составе будут работать депутаты фракции "Единая Россия" в Мосгордуме, руководство исполкома партии, а также представители МТПП и предприниматели.
Владимир Платонов подчеркнул, что штаб создается для того, чтобы руководство могло реагировать на ситуацию как можно более оперативно. Он выступит мощным каналом обратной связи с бизнес-сообществом, а также малым и средним бизнесом, в состав которого входят более 700 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Глава МТПП подчеркнул, что Москва всегда отличалась умением быстро и адекватно реагировать на экономические вызовы.
"Мы столкнулись с не менее серьезной угрозой, своеобразной политической пандемией, перед всеми нами – властями, жителями и деловым сообществом – вновь стоит глобальная задача сохранения экономического потенциала и уровня жизни", – сказал Владимир Платонов.
Он добавил, что предложения, прозвучавшие в выступлении Сергея Собянина, дают основания рассчитывать, что предложенная система решений на фоне накопленного ресурса прочности экономики удержит столицу на высоком уровне. При этом Москва намерена сохранить существующие социальные гарантии жителям и существующие программы развития города.
"Например, у нас есть богатый опыт локализации производства лекарств и медицинской техники. В этом месяце мы в МТПП будем проводить специальную презентацию уникальных медицинских технологий, разработанных и производимых в промышленном кластере Зеленограда", – уточнил Платонов.
По его словам, предложенные правительством меры поддержки носят системный и одновременно точечный характер и направлены на купирование кризисных ситуаций в потенциальных болевых точках как для бизнеса, так и для жителей города.
Ранее Сергей Собянин рассказал о мерах по поддержке москвичей и бизнеса в условиях санкций. Он отметил, что ключевыми задачами городских властей являются сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций – поставщиков необходимых гражданам товаров и услуг, импортозамещение и социальная поддержка жителей столицы.
Обозначены главные задачи правительственного штаба по противодействию санкциям
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