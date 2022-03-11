Ефимов: Москва поддержит бизнес долгосрочными закупками

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Правительство столицы распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства в целях импортозамещения, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сергей Собянин объявил план первоочередных мер, направленных на поддержку столичного бизнеса в условиях санкций. Одна из мер предполагает распространение офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства: теперь столица будет подписывать их по максимально широкой номенклатуре продукции, необходимой для государственных нужд", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных.

Заммэра отметил, что офсет предусматривает не только поставку товара заказчику, но и обязательства со стороны поставщика. Так, он будет должен создавать, модернизировать или осваивать производства этого товара на территории Москвы.

"В рамках объявленных мер поддержки бизнеса земельные участки под строительство таких производств будут предоставляться по льготной ставке 1 рубль", – добавил Ефимов.

Отмечается, что механизм офсетного контракта внедрен в 2016 году. Согласно его условиям, поставляемый товар должен быть отечественного происхождения, а минимальный объем инвестиций – 1 миллиард рублей. Контракт заключается на срок до 10 лет.

В пресс-службе добавили, что с 1 июля 2022 года Москва сможет подписывать офсетные контракты на услуги. Инвесторы будут не только оказывать услугу, но и создавать или реконструировать объекты, используемые для нее. В перспективных сферах значатся услуги связи, переработка и утилизация отходов, экзопротезирование.



Еще одно актуальное направление в рамках офсета – услуги зарядки электротранспорта. В сообщении говорится, что исполнитель сможет инвестировать в импортозамещающее производство зарядных станций на территории города.

Накануне Сергей Собянин рассказал о мерах по стимулированию импортозамещения в производстве и услугах. По его словам, столичные власти располагают большим опытом привлечения инвесторов в создание предприятий в обмен на гарантированные закупки продукции для нужд города.

Кроме того, Собянин поручил комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию производства необходимой продукции. Для повышения привлекательности проектов будут предоставляться земельные участки по ставке один рубль.

Ранее мэр рассказал о мерах по поддержке москвичей и бизнеса в условиях санкций. По его словам, ключевыми задачами городских властей являются сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций – поставщиков необходимых гражданам товаров и услуг, импортозамещение и социальная поддержка жителей столицы.

