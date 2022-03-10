Медведев призвал создать новые производства на базе брошенных иностранцами в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в стране необходимо создать новые производства на базе брошенных иностранными компаниями. Об этом он написал в публикации на своей странице во "ВКонтакте".

Политик отметил, что решение зарубежных компаний не связано с бизнесом и носит политический характер.

"Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая все новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут", – написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ указал, что западным политикам хочется привлечь к санкциям против России частные компании. Он отметил, что зарубежные чиновники не обращают внимания на то, что обычные граждане Европы и России из-за этого могут лишиться работы.

"Главная задача политиканов – оказать жесткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчет", – заявил Медведев.

Политик подчеркнул, что Россия принципиально и жестко ответит на санкции со стороны Запада.

"Говорил о необходимости симметричного ответа, включая аресты иностранных активов и их возможную национализацию. То же самое касается отказа иностранных компаний работать в нашей стране", – выразил позицию Медведев.

Политик обратил внимание, что уходящие из РФ иностранные компании фактически бросают своих работников на произвол судьбы.

"Первостепенная задача – не допустить, чтобы люди остались на улице", – подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев сообщил, что сейчас кабмин РФ прорабатывает меры поддержки россиян по данному вопросу. В частности, рассматривается банкротство и национализация имущества иностранных организаций.

"Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто", – добавил политик.

По его словам, за последнее время России удалось обеспечить продовольственную безопасность. В частности, были решены многие вопросы в сфере импортозамещения.

"Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем", – заключил Медведев.

Национализировать заводы компаний, которые ушли с российского рынка, ранее предложил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По словам политика, санкционная война Запада привела к закрытию предприятий, что можно квалифицировать как предумышленное банкротство.

Позднее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила данную инициативу. Помимо национализации, законопроект предусматривает возможность введения в судебном порядке внешнего управления в компаниях, которые на 25% принадлежат гражданам или юрлицам недружественных стран.

В перечень компаний-претендентов на национализацию вошли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие. Список подготовила организация "Общественная потребительская инициатива". К работе над списком также будут подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор.

Позднее в Кремле заявили, что национализация зарубежных компаний и арест российской недвижимости в ЕС и США в качестве ответной меры будут иметь обоюдные негативные последствия.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

