В Кремле оценили последствия национализации компаний в России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил последствия национализации зарубежных компаний и ареста российской недвижимости в ЕС и США в качестве ответа.

"Тут обоюдные негативные последствия", – приводит слова Пескова ТАСС.

Национализировать заводы компаний, которые ушли с российского рынка, предложил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По словам политика, санкционная война Запада привела к закрытию предприятий, что можно квалифицировать как предумышленное банкротство.

Позднее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила данную инициативу. Помимо национализации, законопроект предусматривает возможность введения в судебном порядке внешнего управления в компаниях, которые на 25% принадлежат гражданам или юрлицам недружественных стран.

В перечень компаний-претендентов на национализацию вошли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие. Список подготовила организация "Общественная потребительская инициатива". К работе над списком также будут подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

