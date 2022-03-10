Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин рассказал о мерах по стимулированию импортозамещения в производстве и услугах. Об этом мэр столицы написал в своем блоге.

По словам Собянина, власти Москвы располагают большим опытом привлечения инвесторов в создание предприятий в обмен на гарантированные закупки продукции для нужд города.

"За последние годы мы заключили многомиллиардные контракты на строительство заводов по производству лекарств, медицинской техники и детского питания. Ряд новых заводов уже введен в эксплуатацию, продукция поставляется в городские больницы и на молочные кухни", – уточнил мэр.

Кроме того, Собянин поручил комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию производства необходимой продукции. Для повышения привлекательности проектов будут предоставляться земельные участки по ставке один рубль.

Также власти Москвы и корпорация МСП запустили программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Таким компаниям будут выделены гранты на реализацию проектов.

"Кроме того, выделим 500 миллионов рублей на льготное кредитование проектов по созданию отечественных сетей быстрого питания – эта мера призвана заполнить нишу, которую освобождают зарубежные сети. И, разумеется, Москва примет самое активное участие в реализации федеральных программ импортозамещения", – добавил Собянин.

Ранее мэр рассказал о мерах по поддержке москвичей и бизнеса в условиях санкций. По его словам, ключевыми задачами городских властей являются сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций – поставщиков необходимых гражданам товаров и услуг, импортозамещение и социальная поддержка жителей столицы.

