Аналитик назвал страны, которые могут отказаться от доллара

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В настоящее время не может быть речи о полном отказе от доллара в международных расчетах, однако некоторые страны могут использовать в большей степени свои валюты, считает аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.

По его словам, вопрос о переходе к расчетам в национальных валютах по внешнеторговым операциям обсуждается все чаще. Принять такие меры уже договорились страны ЕАЭС. Соответствующие переговоры Россия ведет с партнерами в Азии и Африки, указал эксперт. Кроме того, по его данным, Китай и Саудовская Аравия ведут переговоры об оплате части нефти юанями.

"Помимо этого, растет доля расчетов в евро и фунтах, но доминирующей валютой все еще остается доллар США. Так, около 88% операций на рынке валют происходят с использованием доллара, что подтверждает статус доллара как главной мировой транзакционной валюты", – приводит слова Маслова агентство "Прайм".

Ранее экономист Хенрик Мюллер поделился мнением, что доллар может потерять позиции главной мировой валюты. По его словам, в будущем американской валюты заставляют сомневаться сразу три фактора, в том числе инфляция. Специалист напомнил, что рост цен в США составил 8%, теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС. Также негативно на долларе могут сказаться антироссийские санкции.

В свою очередь, начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин считает, что американский доллар постепенно перестает быть основной валютой на планете. Он также добавил, что такие глобальные организации, как МВФ, Всемирный банк и ВТО теряют свою значимость.