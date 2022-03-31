Курс евро опустился ниже 88 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже упал ниже 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:00 по московскому времени курс европейской валюты потерял 6,87%, снизившись до 87,68 рубля. Такой показатель наблюдался впервые с 21 февраля. Курс доллара демонстрировал снижение на 1,83% и составил 83 рубля.

К 10:05 курс евро поднялся до 93 рублей, а курс доллара повысился до 83,55 рубля. Тем не менее рубль укрепился к евро и доллару более чем на 1%.

Ранее американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. По его словам, российская валюта отыграла весь свой санкционный удар. Также инвестор обратил внимание на то, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.