Американского инвестора поразило укрепление рубля

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Американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций, сообщает РИА Новости.

По его словам, российская валюта отыграла весь свой санкционный удар. Также инвестор обратил внимание на то, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.

Официальный курс Банка России на 31 марта установлен на уровне 84,0851 рубля за доллар и 93,6960 рубля – за евро.

Экономист Хенрик Мюллер поделился мнением, что доллар может потерять позиции главной мировой валюты. По его словам, в будущем американской валюты заставляют сомневаться сразу три фактора, в том числе инфляция. Специалист напомнил, что рост цен в США составил 8%, теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС. Также негативно на долларе могут сказаться антироссийские санкции.

В свою очередь, начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин считает, что американский доллар постепенно перестает быть основной валютой на планете. Он также добавил, что такие глобальные организации, как МВФ, Всемирный банк и ВТО теряют свою значимость.

