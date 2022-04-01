Экономист назвала неверными слова представителя Белого дома о "накачивании рубля"

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Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова прокомментировала заявление директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд о том, что ЦБ и правительство РФ искусственно "накачивают рубль", сообщает RT.

По ее словам, каждая валюта ценится, исходя из того, чем она обеспечена. Она подчеркнула, что рубль по определению не может быть накачен, поскольку он обеспечен самыми дорогими в мире природными ресурсами.

Финогенова добавила, что Россия настолько богата природными ресурсами, что заявлять об искусственном "накачивании рубля" абсолютно неверно. По ее мнению, в условиях санкций, напротив, произошло искусственное ослабление рубля к доллару.

"Доллар является мировой расчетной валютой, и, соответственно, стоимость всех ресурсов привязана к американской валюте. А ситуация, когда доллар искусственным образом привязывается к богатейшим ресурсам той или иной страны, неверная. Сейчас она меняется", – сказала эксперт.

По ее словам, сейчас мировая экономика трансформируется и центр силы смещается из англосаксонской системы в сторону евразийской.

Ранее в Белом доме заявили об искусственном "накачивании рубля" со стороны Банка России и правительства РФ.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже 1 апреля потерял 3,45%, снизившись до 80,33 рубля. Курс евро продемонстрировал снижение на 0,5% и составил 92,03 рубля.

Американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. По его словам, российская валюта отыграла весь свой санкционный удар. Также инвестор обратил внимание на то, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что укрепление рубля, которое наблюдается в последние дни, еще продолжится. Он не исключил, что при жесточайших ограничениях на покупку и резком падении российского импорта доллар может стоить 50 и 30 рублей.

