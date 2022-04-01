Курс доллара опустился ниже 81 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже упал ниже 81 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Курс американской валюты потерял 3,45%, снизившись до 80,33 рубля. Курс евро продемонстрировал снижение на 0,5% и составил 92,03 рубля.

Ранее американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. По его словам, российская валюта отыграла весь свой санкционный удар. Также инвестор обратил внимание на то, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что укрепление рубля, которое наблюдается в последние дни, еще продолжится. Он не исключил, что при жесточайших ограничениях на покупку и резком падении российского импорта доллар может стоить 50 и 30 рублей.

