В Германии заявили, что Россия получит рекордные доходы от экспорта газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия может получить рекордные доходы от продажи газа из-за значительного роста цен на спотовых рынках, сообщил немецкий эксперт Янис Клюге из Немецкого института по международным отношениям и безопасности.
По его прогнозам, за счет заработков с продажи энергоресурсов Москва сможет компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС.
Он напомнил, что цена на газ на спотовых рынках за последний год выросла в пять раз. По его словам, до сих пор газ не играл такой роли в бюджете, как нефть, но в этом году газ может дать аналогичный заработок, поскольку многие контракты приводят в соответствие со спотовой ценой.
"Это означает, что "Газпром" получит рекордные доходы", – цитирует Клюге РИА Новости.
Клюге предположил, что в этом году бюджет РФ окажется профицитным. Он рассказал, что сегодня российская нефть стоит на рынке 82 доллара за баррель. Эксперт добавил, что Москва планировала бюджет, исходя из курса 72 рубля за доллар, а сегодня он составляет 85 рублей, и с точки зрения экспорта энергоносителей это преимущество.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. 31 марта президент подписал указ, согласно которому новый порядок расчетов вступит в силу с 1 апреля.
Путин подписал указ о продаже газа за рубли недружественным странам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: