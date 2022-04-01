В Германии заявили, что Россия получит рекордные доходы от экспорта газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия может получить рекордные доходы от продажи газа из-за значительного роста цен на спотовых рынках, сообщил немецкий эксперт Янис Клюге из Немецкого института по международным отношениям и безопасности.

По его прогнозам, за счет заработков с продажи энергоресурсов Москва сможет компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС.

Он напомнил, что цена на газ на спотовых рынках за последний год выросла в пять раз. По его словам, до сих пор газ не играл такой роли в бюджете, как нефть, но в этом году газ может дать аналогичный заработок, поскольку многие контракты приводят в соответствие со спотовой ценой.

"Это означает, что "Газпром" получит рекордные доходы", – цитирует Клюге РИА Новости.

Клюге предположил, что в этом году бюджет РФ окажется профицитным. Он рассказал, что сегодня российская нефть стоит на рынке 82 доллара за баррель. Эксперт добавил, что Москва планировала бюджет, исходя из курса 72 рубля за доллар, а сегодня он составляет 85 рублей, и с точки зрения экспорта энергоносителей это преимущество.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. 31 марта президент подписал указ, согласно которому новый порядок расчетов вступит в силу с 1 апреля.

