Китай не исключил перехода на рубли или юани при торговле энергоносителями с Россией

Фото: depositphotos/blinow61

Китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что при проведении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать свою валюту в соответствии с собственными потребностями. Это позволит избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты.

Китайские компании собираются более активно использовать рубли или юани в торговле с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе и с учетом изменения ситуации на рынке.

"Разумеется, по различным соображениям мы будем осуществлять расчеты и в валюте других стран", – заявили в МИД КНР.

Ранее экономист Хенрик Мюллер поделился мнением, что доллар может потерять позиции главной мировой валюты. По его словам, в будущем американской валюты заставляют сомневаться сразу три фактора, в том числе инфляция. Специалист напомнил, что рост цен в США составил 8%, теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС. Также негативно на долларе могут сказаться антироссийские санкции.

В свою очередь, начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин считает, что американский доллар постепенно перестает быть основной валютой на планете. Он также добавил, что такие глобальные организации, как МВФ, Всемирный банк и ВТО, теряют свою значимость.