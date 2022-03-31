Россия остается привержена всем обязательствам по газовым контрактам – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия намерена соблюдать все обязательства по действующим газовым договорам, в том числе по объему поставок и тарифам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что перевод расчетов на рубли не повлечет никаких фактических изменений для получателей газа, оплачивающих эти российские поставки.

"В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается привержена всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам и по количеству, и по цене, и так далее", – сказал он.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Президент пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта текущего года.

Страны "Большой семерки" (G7), куда входят Германия, США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония, заявили, что не станут оплачивать рублями поставки за газ из России. Свое решение они обосновали тем, что такое нововведение, по их мнению, идет вразрез с прописанными в действующих контрактах положениями.