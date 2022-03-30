Путин обсудил с канцлером ФРГ решение об оплате газа в рублях

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсудил тему оплаты российского газа в рублях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В частности, российский лидер рассказал о сути данного решения со стороны РФ.

"Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС", – говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора Путин и Шольц условились, что решение об оплате российского газа в рублях не должно привести к ухудшению контрактных условий для экспортеров. Ситуацию предварительно обсудят эксперты двух стран.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.