Перевод оплаты за газ в рубли является защитой интересов РФ – Рябков

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Решение о переводе оплаты поставок российского газа в рубли при расчетах со странами Запада является частью защиты интересов России в условиях санкционного давления. Об этом в интервью RT заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы не меняем контракты, мы защищаем наши интересы от цунами, волны совершенно безответственных санкций, которые просто потрясли основы международной торговли и международной финансовой системы", – сказал он.

Дипломат также коснулся ситуации вокруг "Северного потока – 2". По его словам, Запад, который годами манипулировал темой газопровода, в нынешних условиях использует его как способ наказать Россию.

Рябков считает, что русофобия, которую исповедуют США и страны Евросоюза, вызвана не текущей ситуацией на Украине, а стремлением Москвы вести независимую политику.

"Мы будем выводить на чистую воду отвратительную и неприемлемую политику коллективного Запада до самого ее основания. <...> Они ненавидят Россию, они не верят, что есть место независимой политике России и независимому полюсу России в новом глобальном порядке", – заключил замглавы МИД РФ.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Президент пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта текущего года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

