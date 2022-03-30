Перевод оплаты за газ в рубли является защитой интересов РФ – Рябков

Фото: Москва 24
Решение о переводе оплаты поставок российского газа в рубли при расчетах со странами Запада является частью защиты интересов России в условиях санкционного давления. Об этом в интервью RT заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы не меняем контракты, мы защищаем наши интересы от цунами, волны совершенно безответственных санкций, которые просто потрясли основы международной торговли и международной финансовой системы", – сказал он.
Дипломат также коснулся ситуации вокруг "Северного потока – 2". По его словам, Запад, который годами манипулировал темой газопровода, в нынешних условиях использует его как способ наказать Россию.
Рябков считает, что русофобия, которую исповедуют США и страны Евросоюза, вызвана не текущей ситуацией на Украине, а стремлением Москвы вести независимую политику.
"Мы будем выводить на чистую воду отвратительную и неприемлемую политику коллективного Запада до самого ее основания. <...> Они ненавидят Россию, они не верят, что есть место независимой политике России и независимому полюсу России в новом глобальном порядке", – заключил замглавы МИД РФ.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Президент пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта текущего года.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт оценил возможные последствия отказа стран платить за российский газ в рублях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: