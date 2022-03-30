Эксперт прокомментировал идею создания в РФ новой платежной единицы

Фото: depositphotos/Rangizzz

Создание в современной России новой платежной единицы – достаточно странная вещь. Такое мнение выразил кандидат экономических наук Николай Кульбака.

В СССР пытались ввести платежную единицу для расчетов с дружественными странами. Тогда существовал некий условный рубль для торговли, цитирует Кульбака News.ru.

Он пояснил, что этот вариант подойдет, если страны находятся внутри закрытой системы и торгуют только между собой, а не наружу. В противном же случае платежная система будет создавать дополнительные издержки.

"Проблема заключается в том, что большинство стран значительно больше торгуют не с Россией, а с другими странами вне этой системы. Для них это неинтересно и невыгодно. Это такой немного политический жест, который экономически неинтересен", – сказал Кульбака.

Ранее экономисты предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. По словам специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, вопрос о создании новой платежной единицы поставили введенные санкции и требование РФ получать оплату за экспорт газа в рублях.

