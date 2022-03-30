Экономист оценил идею создать в России новую платежную единицу

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Создание в России новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами позволит облегчить процесс осуществления транзакций, полагает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Об этом сообщает RT.

"Если страны сочтут, что такой маневр возможен, то это нормальное решение и можно постепенно это делать", – сказал он.

Однако, по словам Остапковича, на образование новой платежной единицы может уйти достаточное количество времени. По его оценке, этот процесс может занять до пяти лет, что делает данную идею не самой рациональной.

"Я не вижу фундаментального основания под переходы на другие валюты в тех условиях цифровизации, которые наблюдаются сегодня... В конце концов есть резервная валюта – юань. Давайте рассчитываться в юанях", – заключил Остапкович.

Ранее экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. Специалисты считают, что в формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы государства ЕАЭС, Китай, Турция, Индия, Иран и ряд других стран.