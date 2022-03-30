Экономисты предложили создать в России новую платежную единицу – СМИ

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Экономисты предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. Об этом со ссылкой на аналитическую записку экспертов сообщает РБК.

По словам специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, вопрос о создании новой платежной единицы поставили введенные санкции и требование РФ получать оплату за экспорт газа в рублях.

Экономисты считают, что в формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы государства Евразийского экономического союза, Китай, Турция, Индия, Иран и ряд других стран.

Эксперты отметили, что внутренняя стоимость платежной единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран – участниц ресурсами. В частности, драгоценными металлами.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Президент пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта текущего года.