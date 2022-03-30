Песков оценил инициативу о создании общей валюты для торговли с дружественными странами

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил идею о возможном создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами. Об этом сообщает ТАСС.

"Это некие предположения", – заявил представитель Кремля.

Ранее РБК опубликовало материал, в котором специалисты указали на важность создания новой общей платежной единицы для расчетов с дружественными странами в связи с санкционным давлением на Россию.

Эксперты считают, что в недолларовой системе расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция, а также некоторые другие.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, там, где это выгодно РФ (в настоящий момент эта мера обсуждается только в отношении газа).

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.