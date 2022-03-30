Эксперт рассказал, что будет с ЕС в случае отказа платить за российский газ рублями

Фото: depositphotos/63ru78
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник рассказал Москве 24, что другие каналы поставок газа незначительны и не смогут в полной мере восполнить объемы, которые давала европейским странам Россия.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что на случай прекращения поставок российских энергоносителей в Германии был активирован режим раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций. Согласно чрезвычайному плану, предусмотрены три ступени реагирования. Первая из них, о которой сейчас идет речь, – мониторинг ситуации. В частности, для этого создается кризисный штаб, добавил Хабек.
По словам Пасечника, отказ платить за газ рублями будет означать прекращение его поставок в такие страны. "Если они не будут действовать по новым правилам, которые предлагает наш президент, то, соответственно, дарового газа они не получат. Надо понимать, что газ приходить к ним не будет без оплаты", – поясняет аналитик.
Отказ от покупки российского газа может привести к тому, что европейцы замерзнут, когда вновь наступят холода, говорит Пасечник. "Замерзнет Европа в следующем сезоне, а готовиться надо уже сейчас, они опустошили хранилище", – поясняет специалист.
Кроме того, из-за сложившейся ситуации ряд энергоемких производств в этих странах уже находится в предбанкротном состоянии, говорит специалист. "Там и так сложности с дорогим газом, а он будет еще дороже, плюс еще и дефицит наложится. Там картина будет не радужная. Так что европейцам можно только пожелать успехов, если они будут продолжать вести себя бездумно", – заключает аналитик.
Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" (G7), куда входят Германия, США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония, не станут оплачивать рублями поставки за газ из России. Свое решение они обосновали тем, что такое нововведение, по их мнению, идет вразрез с прописанными в действующих контрактах положениями. В конце марта Владимир Путин поручил перевести оплату по газовым контрактам с недружественными странами в рубли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: