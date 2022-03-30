Эксперт рассказал, что будет с ЕС в случае отказа платить за российский газ рублями

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Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник рассказал Москве 24, что другие каналы поставок газа незначительны и не смогут в полной мере восполнить объемы, которые давала европейским странам Россия.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что на случай прекращения поставок российских энергоносителей в Германии был активирован режим раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций. Согласно чрезвычайному плану, предусмотрены три ступени реагирования. Первая из них, о которой сейчас идет речь, – мониторинг ситуации. В частности, для этого создается кризисный штаб, добавил Хабек.

По словам Пасечника, отказ платить за газ рублями будет означать прекращение его поставок в такие страны. "Если они не будут действовать по новым правилам, которые предлагает наш президент, то, соответственно, дарового газа они не получат. Надо понимать, что газ приходить к ним не будет без оплаты", – поясняет аналитик.





Александр Пасечник руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Никаких резервных сценариев нет. Американского сжиженного газа не хватит. И другие каналы поставок очень незначительны. Норвежский газ или азербайджанский, дополнительные поставки – это все капля в море по сравнению с теми объемами, которые идут по долгосрочным контрактам в Европу по магистралям "Газпрома".

Отказ от покупки российского газа может привести к тому, что европейцы замерзнут, когда вновь наступят холода, говорит Пасечник. "Замерзнет Европа в следующем сезоне, а готовиться надо уже сейчас, они опустошили хранилище", – поясняет специалист.

Кроме того, из-за сложившейся ситуации ряд энергоемких производств в этих странах уже находится в предбанкротном состоянии, говорит специалист. "Там и так сложности с дорогим газом, а он будет еще дороже, плюс еще и дефицит наложится. Там картина будет не радужная. Так что европейцам можно только пожелать успехов, если они будут продолжать вести себя бездумно", – заключает аналитик.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" (G7), куда входят Германия, США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония, не станут оплачивать рублями поставки за газ из России. Свое решение они обосновали тем, что такое нововведение, по их мнению, идет вразрез с прописанными в действующих контрактах положениями. В конце марта Владимир Путин поручил перевести оплату по газовым контрактам с недружественными странами в рубли.

