Экономист рассказал о дальнейшей судьбе рубля

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников рассказал Москве 24, что для России появилось заметно больше факторов, способствующих укреплению рубля.

29 марта курс доллара на Московской бирже впервые с 28 февраля опустился до 86 рублей. Аналогичная ситуация во вторник наблюдается и с евро. В ходе торгов курс этой валюты также впервые с 28 февраля опустился ниже 94 рублей.

По словам Масленникова, на рубль оказывают влияние несколько обстоятельств. Одно из них – решение продавать западным странам газ за российскую валюту. Такой подход укрепит положение рубля, считает специалист.

"Если продажа газа недружественным странам за рубли начнет реализовываться, то этот фактор будет сильно способствовать укреплению спроса на нашу отечественную валюту и, естественно, подтолкнет ее к укреплению. Если же будут какие-то сбои или контрдействия, то здесь возможны и эпизоды некоторого ослабления рубля. Нужно дождаться ситуации, которая прояснится к 31 марта, когда "Газпром" предложит механизм расчетов, насколько они будут приняты", – говорит экономист.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Факторов, работающих на укрепление рубля, стало заметно больше. Но пока еще слишком много неопределенностей. Я думаю, что в ближайшее время весьма вероятен коридор курсовых колебаний в интервале от 90 до 100 рублей за доллар. Дальше каждый день эти оценки могут уточняться.

Кроме того, повлиять на курс рубля могут и сроки завершения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, договоренности и последующее регулирование ситуации, продолжает эксперт.

"Это обстоятельство будет влиять на рынок, и если поступающие новости он оценит как положительные, то, естественно, тренд в сторону укрепления рубля будет продолжаться", – заключил специалист.

Ранее Владимир Путин принял решение изменить способ оплаты по газовым контрактам с недружественными странами. Теперь для совершения сделки они обязаны расплачиваться только в рублях. Такое нововведение президент объяснил тем, что коллективный Запад скомпрометировал надежность своих валют. Глава государства поручил кабмину, Банку России и компании "Газпром" до 31 марта составить доклад, касающийся изменения валюты платежей за поставки газа.

