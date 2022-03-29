Песков оценил последствия отказа стран Европы от покупки газа за рубли

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена заниматься благотворительностью и осуществлять подачу газа Европе бесплатно.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, в случае отказа ЕС от оплаты таких поставок в рублях, Москва изучит ситуацию и примерт дальнейшие решения.

"Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. <...> Нет оплаты – нет газа", – заявил Песков в эфире американской телекомпании PBS.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Президент РФ поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта текущего года.

После этого в ФРГ заявили, что страны G7 отказались платить за российский газ рублями. Лидеры "Большой семерки" выразили мнение, что это требование нарушает условия действующих контрактов.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, в свою очередь, назвал такое решение G7 самоубийственным для стран Евросоюза. По словам дипломата, подобная риторика несет карьерные риски для зарубежных политиков.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.