Доллар опустился до 86 рублей впервые с 28 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Московской бирже опустился до 86 рублей впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро опустился ниже 95 рублей. Такая цена также зафиксирована впервые с 28 февраля.

По данным на 13:18, курс доллара ускорил снижение до 86,97 рубля, потеряв 3,09%. Европейская валюта уменьшилась на 0,69%, до 95,95 рубля, а спустя время опустилась еще ниже.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее заявил, что курс доллара восстановится до 80 рублей. При этом он отметил, что отклонение было слишком большим и длительным, поэтому говорить о возвращении прежнего курса трудно.

Беляев, однако, признал, что рубль начинает восстанавливать свои позиции после того, как был выбит "информационным шоком".