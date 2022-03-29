Экономист спрогнозировал снижение курса доллара до 80 рублей

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Можно с полной уверенностью сказать, что курс доллара восстановится до 80 рублей. Такое мнение в беседе с RT высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

При этом он отметил, что отклонение было слишком большим и длительным, поэтому говорить о возвращении прежнего курса трудно. Беляев однако признал, что рубль начинает восстанавливать свои позиции после того, как был выбит "информационным шоком".

"Недавнее ослабление рубля по отношению к доллару было ситуативным. Это было конъюнктурное отклонение курса на негативных новостях от естественных фундаментальных значений", – пояснил Беляев.

Ранее курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с 28 февраля этого года. При этом курс евро опустился до 96 рублей.

