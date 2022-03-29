Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с 28 февраля этого года, свидетельствуют данные Мосбиржи.

В то же время курс евро опустился до 96 рублей.

По данным на 10:09, курс американской валюты укорил снижение до 87,7 рубля (-2,2%), курс евро – до 96,43 рубля (-0,17%).

В 10:00 утра по московскому времени, курс доллара находился на уровне 89 рублей (-0,84%). Курс евро снижался на 4,55%, до 101 рубля.

Накануне курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с конца февраля текущего года. В то же время доллар опустился до 89,95 рубля.

Ранее Владимир Путин принял решение, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Президент пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

