Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с 28 февраля этого года, свидетельствуют данные Мосбиржи.
В то же время курс евро опустился до 96 рублей.
По данным на 10:09, курс американской валюты укорил снижение до 87,7 рубля (-2,2%), курс евро – до 96,43 рубля (-0,17%).
В 10:00 утра по московскому времени, курс доллара находился на уровне 89 рублей (-0,84%). Курс евро снижался на 4,55%, до 101 рубля.
Накануне курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с конца февраля текущего года. В то же время доллар опустился до 89,95 рубля.
Ранее Владимир Путин принял решение, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Президент пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
ЦБ РФ установил курс доллара и евро на 29 марта
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