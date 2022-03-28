Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с 28 февраля этого года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 17:40, евро торговался на уровне 98,12 рубля. В 17:50 курс снизился до 98,8025 рубля, в моменте достигнув отметки 97,8325 рубля. Затем европейская валюта снова начала расти в цене, однако позднее установилась на уровне ниже 97 рублей.
В то же время доллар опустился до 89,95 рубля.
Предыдущее значимое укрепление рубля произошло 25 марта. Тогда курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля. Тогда эксперты предположили, что это произошло на фоне решения властей РФ принимать оплату за газ в рублях.
Владимир Путин пояснил, что в соответствующих расчетах РФ откажется от валют всех скомпрометировавших себя стран. Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта текущего года.
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 93 рублей
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