Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с 28 февраля этого года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 17:40, евро торговался на уровне 98,12 рубля. В 17:50 курс снизился до 98,8025 рубля, в моменте достигнув отметки 97,8325 рубля. Затем европейская валюта снова начала расти в цене, однако позднее установилась на уровне ниже 97 рублей.

В то же время доллар опустился до 89,95 рубля.

Предыдущее значимое укрепление рубля произошло 25 марта. Тогда курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля. Тогда эксперты предположили, что это произошло на фоне решения властей РФ принимать оплату за газ в рублях.

Владимир Путин пояснил, что в соответствующих расчетах РФ откажется от валют всех скомпрометировавших себя стран. Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта текущего года.