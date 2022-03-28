Эксперт предостерегла россиян от покупки акций

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Покупка акций россиянами может привести к потере половины вложенных средств. Об этом URA.RU рассказала финансовый консультант Алена Никитина.

По ее словам, сейчас наблюдается чистая спекуляция, а никакой экономический анализ ничего не показывает.

"Если человек готов вложить 100 000 рублей, а потом чтобы у него на счете оказалось 50 000, то почему нет. В надежде заработать можно купить акции, но там риск потерять 50%", – отметила Никитина.

Эксперт подчеркнула, что при желании покупки акций на долгую перспективу необходимо внимательнее выбирать компании. В частности, для покупки ценных бумаг следует отдать предпочтение крупным компаниям или надежному бизнесу, например "Газпрому" и Сбербанку.

"Сейчас уже защищаться от курса доллара бессмысленно. Валюту в принципе покупать негде. Это надо было делать раньше. Сейчас курс снижается, и он продолжит свое снижение. Причин, что рубль будет укрепляться, больше, чем он будет ослабляться", – рассказала Никитина.

По ее мнению, сейчас самый удачный момент для пополнения депозита, так как без риска можно получать 21% годовых. Никитина также подчеркнула, что можно вложиться в облигации федерального займа, которые приносят 15–17% годовых.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко письмо с предложением закрыть букмекерский рынок России для компаний с учредителями из недружественных стран. По его словам, в России продолжают работу букмекерские компании, зарабатывающие на игорной зависимости граждан миллиарды рублей ежегодно, а для приема ставок онлайн они собирают персональные данные своих клиентов.

