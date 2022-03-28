В РФ призвали закрыть букмекерские конторы с учредителями из недружественных стран

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко письмо с предложением закрыть букмекерский рынок России для компаний с учредителями из недружественных стран. Об этом сообщает RT.

Орлов напомнил, что ряд иностранных компаний ушли с российского рынка. При этом, по его словам, в России продолжают работу букмекерские компании, зарабатывающие на игорной зависимости граждан миллиарды рублей ежегодно, а для приема ставок онлайн они собирают персональные данные своих клиентов. Учредителями многих таких компаний являются юрлица, зарегистрированные в недружественных странах, отметил он.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на деятельность в России букмекерских компаний, в число учредителей которых входят физические и (или) юридические лица из недружественных государств, перечень которых утвержден распоряжениями правительства России", – говорится в письме.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Запад начал экономическую войну против РФ и пытается создать дефицит товаров в стране. Министр указал, что Запад заморозил российские золотовалютные резервы. Запад также ограничивает внешнюю торговлю и экспорт товаров в РФ. При этом подобные шаги наносят значительный ущерб мировой экономике, считает Силуанов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

