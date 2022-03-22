Аналитики назвали шесть финансовых ошибок россиян

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Аналитики рассказали о наиболее популярных финансовых ошибках россиян. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным Национального агентства финансовых исследований, 37% россиян пытались разными способами сохранить свои сбережения на фоне сложившейся экономической ситуации. 16% опрошенных снимали наличные деньги с банковских счетов, 7 и 5% соответственно открывали или пополняли счета в государственном или коммерческом банке, в том числе по новым процентным ставкам, по 5% покупали золото и иностранную валюту для хранения ее в наличном виде.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев назвал ошибкой снятие денег с банковских счетов для хранения в наличном виде. Он подчеркнул, что нет разницы между хранением рублей в наличной форме или на банковском счете. При этом люди, которые сняли наличные, упускают возможность положить свои средства под рекордно высокий процент.

Согласился с ним начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Он отметил, что причин для беспокойства за рубли, которые хранятся в банках, нет.

Основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров выразил мнение, что потерять деньги сейчас можно и пытаясь получить дополнительный доход. К примеру, часть россиян решили вложиться в недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду. По его словам, такое решение может быть ошибкой, поскольку ипотечные кредиты очень дорогие, недвижимость за два года выросла в цене почти вдвое.

Многие пытаются спасти свои накопления, покупая бытовую технику и электронику в больших количествах. Сидоров это также назвал ошибкой, поскольку сейчас не исключены рост безработицы и потеря доходов. Продать эту технику спустя время может не получиться.

Председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов счел сомнительным перевод сбережений в доллары. Он отметил, что пока неясна дальнейшая позиция государства по правилам продажи валюты и обменному курсу.

Риском специалисты считают и криптоактивы. По словам Корнилова, обычному инвестору разобраться в этом непросто – лучше обращаться в специализированные фонды и вкладывать в цифровые активы не более 10–15% сбережений.

Ошибкой эксперты называют и инвестиции в золото. По их словам, нужно вкладываться и в другие металлы, необходима диверсификация активов.

Сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова заявила, что при инвестициях самая распространенная ошибка – это покупка или продажа ценных бумаг на эмоциях. Она отметила, что спонтанные действия всегда ведут к потерям, поэтому выигрывает тот, кто просто ждал, пока все успокоится.

Экономист Егор Клопенко ранее сообщил, что многие страны испуганы гигантским госдолгом США, поэтому задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах. Экономист также указал на последствия блокировки на Западе российских резервов на сумму в 300 миллиардов долларов. По словам эксперта, этот поступок является беспрецедентным и свидетельствует о политическом дефолте США, которые расписались в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран.