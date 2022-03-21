Экономист спрогнозировал массовый отказ от доллара США в 2022 году

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Многие страны испуганы гигантским госдолгом Соединенных Штатов, поэтому задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах, рассказал экономист Егор Клопенко.

"Всех их пугает тот факт, что экономика США достигла исторических максимумов по государственному долгу и он продолжает расти и есть понимание, что вернуть такой долг – нереально. Особенно для экономики, которая переходит в рецессию", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Экономист также указал на последствия блокировки на Западе российских резервов на сумму в 300 миллиардов долларов. По словам эксперта, этот поступок является беспрецедентным и свидетельствует о политическом дефолте США, которые расписались в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран.

"Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США", – добавил Клопенко.

Экономист считает, что если влияние доллара снизится даже на 10%, то это спровоцирует в Штатах волну нового финансового кризиса, а также ускорит инфляцию. В таком случае, уверен эксперт, ускорится вывод средств из долларовых активов. При этом Россия, добавил Клопенко, пострадает от этого меньше всего. Кроме того, она может выиграть в процессе трансформации мировой экономики.

Ранее начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин заявил, что американский доллар постепенно перестает быть основной валютой на планете. Он также считает, что такие глобальные организации, как МВФ, ВТО и Всемирный банк теряют свою значимость.