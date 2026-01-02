Глава украинской разведки Буданов принял предложение Зеленского возглавить его офис

Фото: ТАСС/Zuma (Кирилл Буданов включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в своем телеграм-канале сообщил, что принял предложение украинского президента Владимира Зеленского возглавить его офис.

"Продолжаю служить Украине", – добавил он.

Также Буданов поблагодарил Зеленского за оказанное доверие.

Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак написал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала на Украине. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) тем временем сообщало о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании.

Фигурантам было предъявлено обвинение в отмывании средств. В ходе расследования были проведены обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича. Позднее Зеленский сообщил, что определился с кандидатурой руководителя его офиса.