ABC News: коррупционная схема Миндича может привести к проблемам с Трампом у Зеленского

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем может привести к проблемам между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на ABC News.

Журналисты указали, что некоторые влиятельные союзники правого крыла длительное время обвиняют президента Украины в коррупции, а Миндич также известен как "кошелек Зеленского".

Кроме того, возможная причастность высокопоставленных украинских министров к этому делу может привести к подрыву "морального духа украинского общества" в момент боевых действий, уверены авторы материала.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", а также у Миндича. При этом его якобы успели вывезти из страны перед обысками.

После этого ведомство заявило о крупной преступной схеме с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена сложная коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. При этом группа могла действовать и в оборонной сфере.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на коррупционный скандал на Украине обратили внимание не только в России, но в и в Евросоюзе (ЕС) и США.

