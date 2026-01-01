NYT: Трамп называл Зеленского ублюдком во время первого президентского срока

Фото: whitehouse.gov

Лидер США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока неоднократно называл украинского президента Владимира Зеленского ублюдком. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Уточняется, что подобное прозвище Трамп дал Зеленскому из-за непростых отношений между двумя лидерами. Так, во время своего первого срока Трамп обвинял Украину во вмешательстве в выборы США 2016 года. Кроме того, именно его попытка добиться от Зеленского расследования в отношении семьи экс-президента США Джо Байдена привела к первому импичменту Трампа.

Зеленский и Трамп провели встречу в США 29 декабря. По итогам переговоров стало известно, что стороны близки к урегулированию. Американский президент заявлял, что остаются нерешенными еще 1–2 сложных вопроса, включая статус Донбасса.

По данным СМИ, главным результатом встречи Трампа и Зеленского стало разрушение плана Киева и Евросоюза убедить Вашингтон принять мирное соглашение из 20 пунктов. Лидер США не согласился на пункты урегулирования, которые озвучивал украинский президент.