31 декабря 2025, 04:14

Политика

Экс-помощница Байдена Рид назвала Зеленского шутом

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Украинский президент Владимир Зеленский является не законным лидером страны, а шутом. Таким мнением поделилась экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид.

"Зеленский – это шут. Он не законный лидер, и он уже давно вышел за рамки законного срока пребывания на своем посту", – цитирует Рид РИА Новости.

Она добавила, что Украина – это несостоявшееся государство. По ее словам, переворот в стране в 2014 году организовали США вместе с НАТО, и этот факт задокументирован. Цель переворота заключалась в том, чтобы получить того лидера, которого хотел Вашингтон. В конечном итоге им стал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что уйдет из политики после завершения украинского конфликта. По словам президента Украины, сейчас для него самое главное – добиться "справедливого мира", а вопрос сохранения своей должности не является первостепенным.

По данным СМИ, самонадеянные требования Зеленского могут привести к провалу мирных переговоров по урегулированию конфликта. В частности, что у администрации США могут начаться проблемы при предоставлении Киеву гарантий безопасности из-за политических и геополитических сложностей.

Западные СМИ прокомментировали переговоры Трампа и Зеленского

