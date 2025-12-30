Форма поиска по сайту

30 декабря, 14:44

Политика
AC: требования Зеленского могут привести к срыву мирных переговоров по Украине

СМИ указали на риск срыва Зеленским переговоров по Украине

Фото: ТАСС/Zuma

Самонадеянные требования президента Украины Владимира Зеленского могут привести к провалу мирных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание American Conservative.

В материале сказано, что у администрации президента США Дональда Трампа могут начаться большие проблемы при предоставлении Киеву американских гарантий безопасности из-за политических и геополитических сложностей.

Кроме того, недовольны будут сторонники Трампа из движения MAGA, которые выступают против союза США с далеким государством.

Ранее Зеленский заявлял, что в стране могут провести "всеукраинский референдум" по территориальным вопросам. В Кремле же отвергли любые предлоги для требования перемирия или паузы на фронте.

После встречи с Трампом, которая состоялась во Флориде, Зеленский допустил, что мирное соглашение может быть одобрено путем голосования в Верховной раде. На последнем, в частности, настаивал сам Трамп.

Дональд Трамп обсудил мирное урегулирование на Украине с Владимиром Путиным

