Фото: ТАСС/Zuma

Самонадеянные требования президента Украины Владимира Зеленского могут привести к провалу мирных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание American Conservative.

В материале сказано, что у администрации президента США Дональда Трампа могут начаться большие проблемы при предоставлении Киеву американских гарантий безопасности из-за политических и геополитических сложностей.

Кроме того, недовольны будут сторонники Трампа из движения MAGA, которые выступают против союза США с далеким государством.

Ранее Зеленский заявлял, что в стране могут провести "всеукраинский референдум" по территориальным вопросам. В Кремле же отвергли любые предлоги для требования перемирия или паузы на фронте.

После встречи с Трампом, которая состоялась во Флориде, Зеленский допустил, что мирное соглашение может быть одобрено путем голосования в Верховной раде. На последнем, в частности, настаивал сам Трамп.

