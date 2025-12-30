Форма поиска по сайту

Зеленский заверил, что уйдет из политики после окончания конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уйдет из политики после завершения украинского конфликта. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

По словам Зеленского, сейчас для него самое главное – добиться "справедливого мира", а вопрос сохранения своей должности не является первостепенным.

Украинский лидер также потребовал от Вашингтона ратификации гарантий безопасности в конгрессе или сенате США.

"Мы уважаем президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа. И его решение влиятельно. Но, конечно, нам нужен конгресс или сенат для этого" – заявил украинский лидер.

Встреча Зеленского и Трампа прошла во Флориде 28 декабря. По итогам переговоров американский президент заявил, что нерешенными остаются еще 1–2 сложных вопроса, включая статус Донбасса.

Накануне этих переговоров Трамп созвонился с Владимиром Путиным. В ходе беседы российский лидер детально изложил президенту США аргументы о важности фундаментальных договоренностей, достигнутых Россией и Штатами на саммите в Анкоридже.

Дональд Трамп обсудил мирное урегулирование на Украине с Владимиром Путиным

