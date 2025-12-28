Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Состоявшийся диалог глава Белого дома охарактеризовал как "хороший и очень продуктивный".

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил ТАСС проведенные переговоры между лидерами России и США.

В 23:00 по московскому времени пройдет встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского во Флориде.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) признал необходимость диалога с Россией. Он подчеркнул, что февраль 2026 года может стать наиболее благоприятным периодом в переговорном процессе.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит готовности к конструктивному диалогу у Зеленского и его партнеров из Европы. По его словам, киевский режим продолжает терроризировать мирных жителей и осуществлять диверсии против гражданской инфраструктуры России.

