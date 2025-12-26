Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 20:19

Политика

В МИД России заявили о реальном приближении разрешения конфликта на Украине

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", что приближение к урегулированию конфликта на Украине стало ощутимым.

По словам Рябкова, многие запомнят 25 декабря как рубеж, когда российская сторона приблизилась к мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность", – отметил Рябков.

Кроме того, замглавы МИД РФ указал, что Украина и ее союзники из Европы, которые не стремятся к достижению мира, возобновили действия по срыву урегулирования конфликта на Украине.

Ранее аналогичное мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в переговорах России и США по урегулированию конфликта на Украине наблюдается медленное и верное движение вперед.

Дипломат указала, что Москва готова продолжать данную работу с Вашингтоном в рамках, которые были заданы на саммите в Анкоридже. При этом она призвала США противостоять попыткам государств Западной Европы торпедировать усилия по переговорному процессу.

В Кремле прокомментировали переговоры по Украине между представителями России и США

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика