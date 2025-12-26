В МИД России заявили о реальном приближении разрешения конфликта на Украине

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", что приближение к урегулированию конфликта на Украине стало ощутимым.

По словам Рябкова, многие запомнят 25 декабря как рубеж, когда российская сторона приблизилась к мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность", – отметил Рябков.

Кроме того, замглавы МИД РФ указал, что Украина и ее союзники из Европы, которые не стремятся к достижению мира, возобновили действия по срыву урегулирования конфликта на Украине.

Ранее аналогичное мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в переговорах России и США по урегулированию конфликта на Украине наблюдается медленное и верное движение вперед.

Дипломат указала, что Москва готова продолжать данную работу с Вашингтоном в рамках, которые были заданы на саммите в Анкоридже. При этом она призвала США противостоять попыткам государств Западной Европы торпедировать усилия по переговорному процессу.

