Захарова заявила о продвижении в переговорах с США по Украине

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

В переговорах России и США по урегулированию конфликта на Украине наблюдается медленное и верное движение вперед. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат указала, что Москва готова продолжать данную работу с Вашингтоном в рамках, которые были заданы на саммите в Анкоридже. При этом она призвала США противостоять попыткам государств Западной Европы торпедировать усилия по переговорному процессу.

Ранее специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с представителями администрации США в Майами для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

По итогам диалога спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф подчеркнул, что РФ по-прежнему остается приверженной достижению мирного урегулирования конфликта.

Как позже уточнил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер, участники переговорного процесса по ситуации на Украине ведут работу над 4 итоговыми документами. В них содержатся многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира.