Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 16:30

Политика

Захарова заявила о продвижении в переговорах с США по Украине

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

В переговорах России и США по урегулированию конфликта на Украине наблюдается медленное и верное движение вперед. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат указала, что Москва готова продолжать данную работу с Вашингтоном в рамках, которые были заданы на саммите в Анкоридже. При этом она призвала США противостоять попыткам государств Западной Европы торпедировать усилия по переговорному процессу.

Ранее специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с представителями администрации США в Майами для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

По итогам диалога спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф подчеркнул, что РФ по-прежнему остается приверженной достижению мирного урегулирования конфликта.

Как позже уточнил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер, участники переговорного процесса по ситуации на Украине ведут работу над 4 итоговыми документами. В них содержатся многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира.

Уитэкер: мирный план по Украине состоит из 20 пунктов

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика