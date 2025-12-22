Форма поиска по сайту

Новости

02:21

Политика

Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине

Фото: ТАСС/picture alliance/SvenSimon/The Presidential Office of Ukraine

Российская сторона по-прежнему остается приверженной достижению мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Он рассказал, что американская делегация на протяжении двух дней вела продуктивные переговоры в Майами со спецпредставителем президента РФ, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

"Россия по-прежнему привержена делу достижения мира на Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку США в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", – написал Уиткофф в соцсети X.

Дмитриев доложит Кремлю об итогах переговоров с американскими партнерами в Майами, после чего Москва подумает о предложениях к мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Москва намерена придерживаться позиций, которые обсуждались на Аляске и других встречах с представителями США.

В Майами также состоялась серия обсуждений между представителями Украины, США и Европы. Уиткофф подчеркнул, что данные переговоры носили продуктивный характер. На них обсуждались развитие мирного плана, согласование позиций по гарантиям безопасности и прочее.

Дональд Трамп заявил о надежде на скорое завершение украинского конфликта

