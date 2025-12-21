Ушаков: Дмитриев доложит об итогах переговоров в Майами

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев доложит об итогах переговоров с американскими партнерами в Майами. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Дмитриев в Майами встречается с рядом коллег. Вернется в Москву, доложит, и поговорим, что дальше делать", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов, когда Москва увидит обновленный план по Украине.

При этом Ушаков уточнил, что не знает, могут ли у Дмитриева быть в Майами контакты с представителями Киева.

"Я не знаю, есть ли там украинцы", – добавил помощник президента РФ.

Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Прошедшую встречу он назвал конструктивной и подчеркнул, что консультации с американской стороной будут продолжаться в течение двух дней.

В Майами также встретились представители Украины и США. Киев и Вашингтон договорились о продолжении совместной работы, рассказал глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

При этом идея о проведении трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной пока не прорабатывается, отметил Ушаков.